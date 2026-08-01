سعر Burn Reward Systeam اليوم

السعر المباشر لمشروع Burn Reward Systeam (BURN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2,57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BURN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BURN.

يحتل Burn Reward Systeam حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12.020,8، مع عرض متداول قدره 33,39M BURN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BURN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,02161275، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BURN بمقدار +%0,24 خلال الساعة الماضية و-%8,23 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 482,25.

معلومات سوق Burn Reward Systeam (BURN)

القيمة السوقية $ 12,02K$ 12,02K $ 12,02K الحجم (24 ساعة) $ 482,25$ 482,25 $ 482,25 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42,40K$ 42,40K $ 42,40K إمداد دورة التداول 33,39M 33,39M 33,39M إجمالي العرض 108.414.515,7631 108.414.515,7631 108.414.515,7631

القيمة السوقية الحالية لـ Burn Reward Systeam هي $ 12,02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 482,25. العرض المتداول لـ BURN يبلغ 33,39M، مع إجمالي عرض 108414515.7631. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42,40K.