معلومات سعر Burn On Bags (BURN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00002294 24 ساعة مرتفع $ 0.0000243 عالية طوال الوقت $ 0.00039824 أدنى سعر $ 0.00000635 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -4.23% تغير السعر (7 أيام) -14.77%

سعر Burn On Bags (BURN) في الوقت الحقيقي هو $0.00002321. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BURN بين أدنى سعر $ 0.00002294 وأعلى سعر $ 0.0000243، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBURN على الإطلاق هو $ 0.00039824، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000635.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BURN -0.06% على مدار الساعة الماضية، -4.23% على مدار 24 ساعة، و -14.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Burn On Bags (BURN)

القيمة السوقية $ 19.16K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.16K إمداد دورة التداول 825.62M إجمالي العرض 825,616,104.3147409

القيمة السوقية الحالية لـ Burn On Bags هي $ 19.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BURN يبلغ 825.62M، مع إجمالي عرض 825616104.3147409. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.16K.