معلومات سعر Burkat (BURKAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.96% تغير السعر (7 أيام) +1.49% تغير السعر (7 أيام) +1.49%

سعر Burkat (BURKAT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BURKAT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBURKAT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BURKAT -- على مدار الساعة الماضية، -2.96% على مدار 24 ساعة، و +1.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Burkat (BURKAT)

القيمة السوقية $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K إمداد دورة التداول 998.35M 998.35M 998.35M إجمالي العرض 998,347,396.405505 998,347,396.405505 998,347,396.405505

القيمة السوقية الحالية لـ Burkat هي $ 7.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BURKAT يبلغ 998.35M، مع إجمالي عرض 998347396.405505. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.73K.