سعر Burency (BUY)
سعر Burency (BUY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.77K. يتم تحديث سعر BUY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Burency الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 169.99
- تغيير سعر Burency خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 561.24M
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خلال اليوم، كان سعر Burency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Burency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Burency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Burency مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+6.29%
|60 يوم
|$ 0
|-3.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Burency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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