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سعر BunnyPark Game (BG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.21K . يتم تحديث سعر BG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BunnyPark Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.45 - تغيير سعر BunnyPark Game خلال اليوم هو -0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 995.41M

أداء سعر BunnyPark Game (BG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BunnyPark Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BunnyPark Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BunnyPark Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BunnyPark Game مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.06% 30 يوم $ 0 -5.69% 60 يوم $ 0 +3.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BunnyPark Game (BG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BunnyPark Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00838662$ 0.00838662 $ 0.00838662 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -3.80%

معلومات سوق BunnyPark Game (BG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: