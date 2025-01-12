سعر Bunnie ($BUN)
سعر Bunnie ($BUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.79K. يتم تحديث سعر $BUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bunnie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 410.95
- تغيير سعر Bunnie خلال اليوم هو -7.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 986.76M
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خلال اليوم، كان سعر Bunnie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bunnie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bunnie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bunnie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.22%
|30 يوم
|$ 0
|-12.25%
|60 يوم
|$ 0
|-95.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bunnie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.74%
-7.22%
-19.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bunnie is a meme token on the Solana Blockchain, specifically focussed on outlining the adventures of Bunnie who is a character and one of many that live in the BunVerse. this project will establish the BunVerse and will introduce new characters and new tokens which can be listed in the future. Of particular importance is the introduction of original art which is differentiated from other memes which use AI generation
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