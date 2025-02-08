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سعر Bunni (LIT) المباشر لليوم هو USD 0.0209483 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.21M . يتم تحديث سعر LIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bunni الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 402.35K - تغيير سعر Bunni خلال اليوم هو -5.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 439.72M

أداء سعر Bunni (LIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bunni مقابل USD هو $ -0.00131473167276312 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bunni مقابل USD هو $ -0.0073457141 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bunni مقابل USD هو $ -0.0109043086 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bunni مقابل USD هو $ -0.00428843373547152 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00131473167276312 -5.90% 30 يوم $ -0.0073457141 -35.06% 60 يوم $ -0.0109043086 -52.05% 90 يوم $ -0.00428843373547152 -16.99%

تحليل سعر Bunni (LIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bunni: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01724586$ 0.01724586 $ 0.01724586 24 ساعة مرتفع $ 0.02297926$ 0.02297926 $ 0.02297926 عالية طوال الوقت $ 0.16234$ 0.16234 $ 0.16234 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -5.90% تغير السعر (7 أيام) -59.36%

معلومات سوق Bunni (LIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: