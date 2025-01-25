سعر Bunkee (BUNK)
سعر Bunkee (BUNK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BUNK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bunkee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.78K
- تغيير سعر Bunkee خلال اليوم هو +1.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bunkee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bunkee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bunkee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bunkee مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.27%
|30 يوم
|$ 0
|-34.67%
|60 يوم
|$ 0
|-56.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bunkee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
+1.27%
-27.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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