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سعر Bunicorn (BUNI) المباشر لليوم هو USD 0.00257092 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BUNI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bunicorn الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.90 - تغيير سعر Bunicorn خلال اليوم هو -0.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bunicorn (BUNI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bunicorn مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bunicorn مقابل USD هو $ -0.0000653134 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bunicorn مقابل USD هو $ +0.0000837402 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bunicorn مقابل USD هو $ +0.000280785047786755 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.34% 30 يوم $ -0.0000653134 -2.54% 60 يوم $ +0.0000837402 +3.26% 90 يوم $ +0.000280785047786755 +12.26%

تحليل سعر Bunicorn (BUNI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bunicorn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00255028$ 0.00255028 $ 0.00255028 24 ساعة مرتفع $ 0.00257991$ 0.00257991 $ 0.00257991 عالية طوال الوقت $ 0.611946$ 0.611946 $ 0.611946 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -0.34% تغير السعر (7 أيام) -1.54%

معلومات سوق Bunicorn (BUNI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: