سعر bunicoin (BUNI)
سعر bunicoin (BUNI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BUNI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bunicoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.91
- تغيير سعر bunicoin خلال اليوم هو -3.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BUNI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BUNI.
خلال اليوم، كان سعر bunicoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bunicoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bunicoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bunicoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.12%
|30 يوم
|$ 0
|+8.46%
|60 يوم
|$ 0
|-29.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر bunicoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-3.12%
+8.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Buni is a memecoin on the Solana blockchain, centered around a cute bunny theme. With a total supply of 1 billion tokens, Buni has no functional utility or specific use case. Instead, it exists purely for fostering community, spreading positivity, and sharing love and memes. Join us in building a fun and vibrant community with Buni!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BUNI إلى AUD
A$--
|1 BUNI إلى GBP
￡--
|1 BUNI إلى EUR
€--
|1 BUNI إلى USD
$--
|1 BUNI إلى MYR
RM--
|1 BUNI إلى TRY
₺--
|1 BUNI إلى JPY
¥--
|1 BUNI إلى RUB
₽--
|1 BUNI إلى INR
₹--
|1 BUNI إلى IDR
Rp--
|1 BUNI إلى PHP
₱--
|1 BUNI إلى EGP
￡E.--
|1 BUNI إلى BRL
R$--
|1 BUNI إلى CAD
C$--
|1 BUNI إلى BDT
৳--
|1 BUNI إلى NGN
₦--
|1 BUNI إلى UAH
₴--
|1 BUNI إلى VES
Bs--
|1 BUNI إلى PKR
Rs--
|1 BUNI إلى KZT
₸--
|1 BUNI إلى THB
฿--
|1 BUNI إلى TWD
NT$--
|1 BUNI إلى CHF
Fr--
|1 BUNI إلى HKD
HK$--
|1 BUNI إلى MAD
.د.م--