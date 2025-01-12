سعر BundL (BUNDL)
سعر BundL (BUNDL) المباشر لليوم هو USD 0.00000575. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.37K. يتم تحديث سعر BUNDL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BundL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.57
- تغيير سعر BundL خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 934.44M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BUNDL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BUNDL.
خلال اليوم، كان سعر BundL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BundL مقابل USD هو $ -0.0000056071 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BundL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BundL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ -0.0000056071
|-97.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BundL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.02%
-12.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BundL is a Solana-based platform revolutionizing crypto launches through its bundling technology and NFT integration capture the upside potential of projects without the catastrophic risks often associated with early-stage investments. NFT and BUndler tech Stable growth: Market maker manages sells, ensuring chart stability and preventing dumps. Risk Management: Bundle buys in first block, protecting initials. Deflationary Model: Burn $BUNDL for NFTs, reducing circulating supply and increasing scarcity.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BUNDL إلى AUD
A$0.000009315
|1 BUNDL إلى GBP
￡0.0000046575
|1 BUNDL إلى EUR
€0.0000055775
|1 BUNDL إلى USD
$0.00000575
|1 BUNDL إلى MYR
RM0.0000258175
|1 BUNDL إلى TRY
₺0.00020355
|1 BUNDL إلى JPY
¥0.0009066025
|1 BUNDL إلى RUB
₽0.0005843725
|1 BUNDL إلى INR
₹0.0004954775
|1 BUNDL إلى IDR
Rp0.09426228
|1 BUNDL إلى PHP
₱0.00033925
|1 BUNDL إلى EGP
￡E.0.000290375
|1 BUNDL إلى BRL
R$0.00003519
|1 BUNDL إلى CAD
C$0.00000828
|1 BUNDL إلى BDT
৳0.0007045475
|1 BUNDL إلى NGN
₦0.0089563725
|1 BUNDL إلى UAH
₴0.0002442025
|1 BUNDL إلى VES
Bs0.00030475
|1 BUNDL إلى PKR
Rs0.00160839
|1 BUNDL إلى KZT
₸0.003048765
|1 BUNDL إلى THB
฿0.00019941
|1 BUNDL إلى TWD
NT$0.0001903825
|1 BUNDL إلى CHF
Fr0.0000052325
|1 BUNDL إلى HKD
HK$0.000044735
|1 BUNDL إلى MAD
.د.م0.0000580175