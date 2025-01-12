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سعر BundL (BUNDL) المباشر لليوم هو USD 0.00000575 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.37K . يتم تحديث سعر BUNDL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BundL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.57 - تغيير سعر BundL خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 934.44M

أداء سعر BundL (BUNDL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BundL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BundL مقابل USD هو $ -0.0000056071 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BundL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BundL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ -0.0000056071 -97.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BundL (BUNDL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BundL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000571$ 0.00000571 $ 0.00000571 24 ساعة مرتفع $ 0.00000588$ 0.00000588 $ 0.00000588 عالية طوال الوقت $ 0.0003628$ 0.0003628 $ 0.0003628 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -12.76%

معلومات سوق BundL (BUNDL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: