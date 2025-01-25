سعر Bund V2 (BUND)
سعر Bund V2 (BUND) المباشر لليوم هو USD 2.54. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BUND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bund V2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.51K
- تغيير سعر Bund V2 خلال اليوم هو +0.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bund V2 مقابل USD هو $ +0.02159407 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bund V2 مقابل USD هو $ -1.1354544220 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bund V2 مقابل USD هو $ -1.6997931460 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bund V2 مقابل USD هو $ +0.514386711065497 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02159407
|+0.86%
|30 يوم
|$ -1.1354544220
|-44.70%
|60 يوم
|$ -1.6997931460
|-66.92%
|90 يوم
|$ +0.514386711065497
|+25.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bund V2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
+0.86%
-18.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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