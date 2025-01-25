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سعر Bund V2 (BUND) المباشر لليوم هو USD 2.54 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BUND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bund V2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.51K - تغيير سعر Bund V2 خلال اليوم هو +0.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bund V2 (BUND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bund V2 مقابل USD هو $ +0.02159407 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bund V2 مقابل USD هو $ -1.1354544220 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bund V2 مقابل USD هو $ -1.6997931460 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bund V2 مقابل USD هو $ +0.514386711065497 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02159407 +0.86% 30 يوم $ -1.1354544220 -44.70% 60 يوم $ -1.6997931460 -66.92% 90 يوم $ +0.514386711065497 +25.39%

تحليل سعر Bund V2 (BUND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bund V2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 24 ساعة مرتفع $ 2.57$ 2.57 $ 2.57 عالية طوال الوقت $ 98.55$ 98.55 $ 98.55 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +0.86% تغير السعر (7 أيام) -18.26%

معلومات سوق Bund V2 (BUND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: