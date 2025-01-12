سعر bunbun (BUNBUN)
سعر bunbun (BUNBUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 689.65K. يتم تحديث سعر BUNBUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bunbun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.52K
- تغيير سعر bunbun خلال اليوم هو -9.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر bunbun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bunbun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bunbun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bunbun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.24%
|30 يوم
|$ 0
|-36.08%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر bunbun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
-9.24%
-21.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
bunbun wuvs u bunbun is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. bunbun is a sweet and curious bunny who loves making friends, spreading kindness, and finding joy in all the little moments that make life special. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.
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