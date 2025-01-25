سعر Buna Games (BUNA)
سعر Buna Games (BUNA) المباشر لليوم هو USD 0.00938537. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BUNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Buna Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.12
- تغيير سعر Buna Games خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Buna Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Buna Games مقابل USD هو $ +0.0003702894 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Buna Games مقابل USD هو $ -0.0015748331 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Buna Games مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0003702894
|+3.95%
|60 يوم
|$ -0.0015748331
|-16.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Buna Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Buna Games studio is a next gen games developer which is dedicated on creating a flagship gaming hub for the metaverse. We hope to create safe and user friendly games that enable users to come to a single point of reference and play our games.
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