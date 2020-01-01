توكنوميكس Bumper (BUMP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bumper (BUMP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bumper (BUMP) Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions الموقع الرسمي: https://bumper.fi اشتر BUMP الآن!

توكنوميكس Bumper (BUMP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bumper (BUMP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 316.40K $ 316.40K $ 316.40K إجمالي العرض: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M العرض المتداول: $ 195.68M $ 195.68M $ 195.68M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 404.22K $ 404.22K $ 404.22K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.438225 $ 0.438225 $ 0.438225 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00080449 $ 0.00080449 $ 0.00080449 السعر الحالي: $ 0.00161689 $ 0.00161689 $ 0.00161689 معرفة المزيد عن سعر Bumper (BUMP)

توكنوميكس Bumper (BUMP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bumper (BUMP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BUMP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BUMP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BUMP، استكشف السعر المباشر لتوكن BUMP!

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