سعر Bumper (BUMP)
سعر Bumper (BUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00164832. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 322.55K. يتم تحديث سعر BUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bumper الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bumper خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 195.68M
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خلال اليوم، كان سعر Bumper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bumper مقابل USD هو $ -0.0008188814 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bumper مقابل USD هو $ -0.0008781362 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bumper مقابل USD هو $ -0.001871486005025588 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ -0.0008188814
|-49.67%
|60 يوم
|$ -0.0008781362
|-53.27%
|90 يوم
|$ -0.001871486005025588
|-53.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bumper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-0.01%
+19.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions
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