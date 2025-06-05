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سعر Bumper (BUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00164832 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 322.55K . يتم تحديث سعر BUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bumper الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bumper خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 195.68M

أداء سعر Bumper (BUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bumper مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bumper مقابل USD هو $ -0.0008188814 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bumper مقابل USD هو $ -0.0008781362 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bumper مقابل USD هو $ -0.001871486005025588 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ -0.0008188814 -49.67% 60 يوم $ -0.0008781362 -53.27% 90 يوم $ -0.001871486005025588 -53.17%

تحليل سعر Bumper (BUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bumper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00164807$ 0.00164807 $ 0.00164807 24 ساعة مرتفع $ 0.00164881$ 0.00164881 $ 0.00164881 عالية طوال الوقت $ 0.438225$ 0.438225 $ 0.438225 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) +19.59%

معلومات سوق Bumper (BUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: