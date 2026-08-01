سعر bullwifhat اليوم

السعر المباشر لمشروع bullwifhat (BULLWIF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BULLWIF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BULLWIF.

يحتل bullwifhat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,588.71، مع عرض متداول قدره 995.14M BULLWIF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BULLWIF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BULLWIF بمقدار +1.24% خلال الساعة الماضية و-21.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق bullwifhat (BULLWIF)

القيمة السوقية $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K إمداد دورة التداول 995.14M 995.14M 995.14M إجمالي العرض 995,143,719.352446 995,143,719.352446 995,143,719.352446

القيمة السوقية الحالية لـ bullwifhat هي $ 17.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BULLWIF يبلغ 995.14M، مع إجمالي عرض 995143719.352446. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.59K.