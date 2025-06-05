سعر BULLSHARK (BSHARK)
سعر BULLSHARK (BSHARK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 252.90K. يتم تحديث سعر BSHARK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BULLSHARK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BULLSHARK خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BULLSHARK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BULLSHARK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BULLSHARK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BULLSHARK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-61.55%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BULLSHARK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-96.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BSHARK is an innovative token on the Sui blockchain, inspired by the iconic Suifren Bullshark NFT. It combines AI agents, trading bots, and dynamic PFP NFTs to offer a unique experience in the crypto ecosystem. The token has a total supply of 1 billion, with a renounced contract and burned liquidity, ensuring transparency and security for investors. The project also features the Sui Sniper Bot, a tool designed for efficient trading on the Sui network. Additionally, the Bullchads NFTs provide holders with exclusive benefits, such as access to partner tools and VIP networking opportunities within the Sui ecosystem. For more information, visit the official website: https://bullshark.fun/
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