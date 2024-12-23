سعر BULLS (BULLS)
سعر BULLS (BULLS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 695.66K. يتم تحديث سعر BULLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BULLS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.71
- تغيير سعر BULLS خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BULLS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BULLS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BULLS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BULLS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+37.42%
|60 يوم
|$ 0
|+85.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BULLS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Are your bulls big enough to ride the most bullish bull to the sun? One of the fastest growing meme tokens in the Tron ecosystem $BULLS represents a community willing to ride this bull to the ends of the universe. A fast growing community and great memes.
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