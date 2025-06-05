سعر BullPerks AI (BLPAI)
سعر BullPerks AI (BLPAI) المباشر لليوم هو USD 0.01168819. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLPAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BullPerks AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BullPerks AI خلال اليوم هو -0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BullPerks AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BullPerks AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BullPerks AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BullPerks AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BullPerks AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-0.60%
+5.99%
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