احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BLPAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BLPAI.

سعر BullPerks AI (BLPAI) المباشر لليوم هو USD 0.01168819 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BLPAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BullPerks AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BullPerks AI خلال اليوم هو -0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BullPerks AI (BLPAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BullPerks AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BullPerks AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BullPerks AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BullPerks AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BullPerks AI (BLPAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BullPerks AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01160686$ 0.01160686 $ 0.01160686 24 ساعة مرتفع $ 0.01183566$ 0.01183566 $ 0.01183566 عالية طوال الوقت $ 0.015362$ 0.015362 $ 0.015362 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -0.60% تغير السعر (7 أيام) +5.99%

معلومات سوق BullPerks AI (BLPAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: