معلومات سعر Bullish Degen (BULLISH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01162513 $ 0.01162513 $ 0.01162513 24 ساعة منخفض $ 0.01511859 $ 0.01511859 $ 0.01511859 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01162513$ 0.01162513 $ 0.01162513 24 ساعة مرتفع $ 0.01511859$ 0.01511859 $ 0.01511859 عالية طوال الوقت $ 0.01511859$ 0.01511859 $ 0.01511859 أدنى سعر $ 0.00120856$ 0.00120856 $ 0.00120856 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) +15.96% تغير السعر (7 أيام) +36.42% تغير السعر (7 أيام) +36.42%

سعر Bullish Degen (BULLISH) في الوقت الحقيقي هو $0.01400317. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BULLISH بين أدنى سعر $ 0.01162513 وأعلى سعر $ 0.01511859، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBULLISH على الإطلاق هو $ 0.01511859، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00120856.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BULLISH +0.53% على مدار الساعة الماضية، +15.96% على مدار 24 ساعة، و +36.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bullish Degen (BULLISH)

القيمة السوقية $ 14.00M$ 14.00M $ 14.00M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.00M$ 14.00M $ 14.00M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bullish Degen هي $ 14.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BULLISH يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.00M.