سعر Bullet Gate Betting Token (BULLET)
سعر Bullet Gate Betting Token (BULLET) المباشر لليوم هو USD 0.01656922. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BULLET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bullet Gate Betting Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.07
- تغيير سعر Bullet Gate Betting Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bullet Gate Betting Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bullet Gate Betting Token مقابل USD هو $ -0.0040241664 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bullet Gate Betting Token مقابل USD هو $ -0.0008477127 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bullet Gate Betting Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0040241664
|-24.28%
|60 يوم
|$ -0.0008477127
|-5.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bullet Gate Betting Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-1.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bullet Game is Russian Roulette in Telegram. In Russian Roulette, players pass around a revolver containing a single bullet in one of the chambers. The players take turns pulling the trigger before passing the gun to the next player. If a player pulls the trigger while the next chamber is loaded with the bullet, the player dies and the game ends. Each player places a bet prior to the start of the game, and the stake of the dying player is paid out to the survivors. The Bullet Game Bot is a Telegram bot that organizes games between two or more players. After joining a game, players place bets using BULLET, an ERC-20 token used to play this game. When the game starts, the bot transfers each player's stake into escrow, and distributes the tokens appropriately at the end of the game. In order to play, each player must connect their wallet to the bot, purchase the desired amount of BULLET, and then join a channel where the bot is hosting games.
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