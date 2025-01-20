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سعر Bullet Gate Betting Token (BULLET) المباشر لليوم هو USD 0.01656922 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BULLET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bullet Gate Betting Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.07 - تغيير سعر Bullet Gate Betting Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bullet Gate Betting Token (BULLET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bullet Gate Betting Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bullet Gate Betting Token مقابل USD هو $ -0.0040241664 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bullet Gate Betting Token مقابل USD هو $ -0.0008477127 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bullet Gate Betting Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0040241664 -24.28% 60 يوم $ -0.0008477127 -5.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bullet Gate Betting Token (BULLET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bullet Gate Betting Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.930815$ 0.930815 $ 0.930815 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.41%

معلومات سوق Bullet Gate Betting Token (BULLET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: