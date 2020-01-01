توكنوميكس BullDogito (BDOGITO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BullDogito (BDOGITO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BullDogito (BDOGITO) The Bulldogito project is an innovative initiative in the cryptocurrency market that combines the popular appeal of memes with the security and sustainability of Real World Assets (RWA). Its goal is to offer investors an opportunity to participate in a disruptive and sustainable project that merges fun, innovation, and value appreciation. Bulldogito stands out due to its structure that incorporates RWAs, providing stability and reliability in the market. The pre-sale raised $400,000, attracting over 5,000 investors and establishing itself as a milestone of trust. Additionally, the project adopts a scarcity model by burning more than 50% of its total supply, increasing the token's potential for appreciation. Investors in Bulldogito will gain access to exclusive benefits, such as profit-sharing from RWAs, decentralized governance, and loyalty reward programs. Managed by PIXSWAP, a well-established platform in the Brazilian cryptocurrency market, the project ensures transparency, security, and solid results. The roadmap outlines strategies for exchange listings, global expansion, and strategic partnerships, aiming to establish itself as a reference in the cryptocurrency market while promoting positive economic and social impact​ الموقع الرسمي: https://bulldogito.com/ الوثيقة البيضاء: https://bulldogito.gitbook.io/bulldogito.gitbook.io اشتر BDOGITO الآن!

توكنوميكس BullDogito (BDOGITO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BullDogito (BDOGITO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M إجمالي العرض: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B العرض المتداول: $ 390.35M $ 390.35M $ 390.35M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04377755 $ 0.04377755 $ 0.04377755 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00148213 $ 0.00148213 $ 0.00148213 السعر الحالي: $ 0.00286375 $ 0.00286375 $ 0.00286375 معرفة المزيد عن سعر BullDogito (BDOGITO)

توكنوميكس BullDogito (BDOGITO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BullDogito (BDOGITO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BDOGITO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BDOGITO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BDOGITO، استكشف السعر المباشر لتوكن BDOGITO!

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