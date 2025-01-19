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سعر BullDogito (BDOGITO) المباشر لليوم هو USD 0.00570052 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.56M . يتم تحديث سعر BDOGITO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BullDogito الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 274.58K - تغيير سعر BullDogito خلال اليوم هو -22.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 448.12M

أداء سعر BullDogito (BDOGITO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BullDogito مقابل USD هو $ -0.00164274737278711 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BullDogito مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BullDogito مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BullDogito مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00164274737278711 -22.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BullDogito (BDOGITO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BullDogito: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00567748$ 0.00567748 $ 0.00567748 24 ساعة مرتفع $ 0.00734327$ 0.00734327 $ 0.00734327 عالية طوال الوقت $ 0.01015151$ 0.01015151 $ 0.01015151 تغير السعر (1 ساعة) -16.37% تغير السعر (1يوم) -22.37% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق BullDogito (BDOGITO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: