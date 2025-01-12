سعر BULLA (BULLA)
سعر BULLA (BULLA) المباشر لليوم هو USD 0.03266256. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.66M. يتم تحديث سعر BULLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BULLA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 496.31
- تغيير سعر BULLA خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BULLA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BULLA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BULLA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BULLA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
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|60 يوم
|$ 0
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|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر BULLA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-12.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bears bringing you down? Negative vibes taking over? Don’t let the noise hold you back and live life the BULLA way. Being BULLA is more than just a mindset — it’s a movement. We are bullish not just on markets, but on life itself. We’re growing our herd one bull at a time by onboarding every normie into a bulliever and converting every bear into a raging BULLA. Be fun, Be Free, Be BULLA. No Beras, Bullas Only.
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