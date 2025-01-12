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سعر Bull Star Finance (BSF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BSF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bull Star Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.08 - تغيير سعر Bull Star Finance خلال اليوم هو +16.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bull Star Finance (BSF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bull Star Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bull Star Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bull Star Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bull Star Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +16.95% 30 يوم $ 0 +26.12% 60 يوم $ 0 +23.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bull Star Finance (BSF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bull Star Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00133701$ 0.00133701 $ 0.00133701 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +16.95% تغير السعر (7 أيام) +22.64%

معلومات سوق Bull Star Finance (BSF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: