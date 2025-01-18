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سعر Bull Run Solana ($BULL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $BULL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bull Run Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12K - تغيير سعر Bull Run Solana خلال اليوم هو +2.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bull Run Solana ($BULL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bull Run Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bull Run Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bull Run Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bull Run Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.03% 30 يوم $ 0 -72.42% 60 يوم $ 0 -99.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bull Run Solana ($BULL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bull Run Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01587534$ 0.01587534 $ 0.01587534 تغير السعر (1 ساعة) -2.30% تغير السعر (1يوم) +2.03% تغير السعر (7 أيام) +90.90%

معلومات سوق Bull Run Solana ($BULL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: