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سعر Bull Run Bets (BRBC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bull Run Bets الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.07 - تغيير سعر Bull Run Bets خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bull Run Bets (BRBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bull Run Bets مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bull Run Bets مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bull Run Bets مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bull Run Bets مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.04% 30 يوم $ 0 -26.40% 60 يوم $ 0 -55.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bull Run Bets (BRBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bull Run Bets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03696942$ 0.03696942 $ 0.03696942 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) -8.58%

معلومات سوق Bull Run Bets (BRBC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: