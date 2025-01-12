سعر Bull Market ($BULL)
سعر Bull Market ($BULL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BULL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bull Market الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.06K
- تغيير سعر Bull Market خلال اليوم هو +0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bull Market مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bull Market مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bull Market مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bull Market مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.44%
|30 يوم
|$ 0
|-42.21%
|60 يوم
|$ 0
|-67.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bull Market: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.84%
+0.44%
-24.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BULL is a meme coin that embodies the energy of a bull market.
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