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سعر Bull Market ($BULL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $BULL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bull Market الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.06K - تغيير سعر Bull Market خلال اليوم هو +0.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bull Market ($BULL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bull Market مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bull Market مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bull Market مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bull Market مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.44% 30 يوم $ 0 -42.21% 60 يوم $ 0 -67.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bull Market ($BULL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bull Market: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00595441$ 0.00595441 $ 0.00595441 تغير السعر (1 ساعة) -1.84% تغير السعر (1يوم) +0.44% تغير السعر (7 أيام) -24.49%

معلومات سوق Bull Market ($BULL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: