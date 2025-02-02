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سعر Bull BTC Club (BBC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bull BTC Club الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 397.75 - تغيير سعر Bull BTC Club خلال اليوم هو -4.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bull BTC Club (BBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bull BTC Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bull BTC Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bull BTC Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bull BTC Club مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.72% 30 يوم $ 0 -17.41% 60 يوم $ 0 -10.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bull BTC Club (BBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bull BTC Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.083207$ 0.083207 $ 0.083207 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -4.72% تغير السعر (7 أيام) -5.35%

معلومات سوق Bull BTC Club (BBC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: