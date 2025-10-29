معلومات سعر BULBUL2DAO (BULBUL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00006013 24 ساعة مرتفع $ 0.00006829 عالية طوال الوقت $ 0.00084307 أدنى سعر $ 0.00004083 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.71% تغير السعر (7 أيام) +28.75%

سعر BULBUL2DAO (BULBUL) في الوقت الحقيقي هو $0.00006189. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BULBUL بين أدنى سعر $ 0.00006013 وأعلى سعر $ 0.00006829، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBULBUL على الإطلاق هو $ 0.00084307، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004083.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BULBUL -- على مدار الساعة الماضية، -0.71% على مدار 24 ساعة، و +28.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BULBUL2DAO (BULBUL)

القيمة السوقية $ 61.89K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 61.89K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BULBUL2DAO هي $ 61.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BULBUL يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 61.89K.