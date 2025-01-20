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سعر Bugs Bunny (BUGS) المباشر لليوم هو USD 0.00312517 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BUGS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bugs Bunny الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 253.20 - تغيير سعر Bugs Bunny خلال اليوم هو +6.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bugs Bunny (BUGS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bugs Bunny مقابل USD هو $ +0.00020221 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bugs Bunny مقابل USD هو $ +0.0001590917 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bugs Bunny مقابل USD هو $ +0.0005890870 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bugs Bunny مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00020221 +6.92% 30 يوم $ +0.0001590917 +5.09% 60 يوم $ +0.0005890870 +18.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bugs Bunny (BUGS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bugs Bunny: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00287708$ 0.00287708 $ 0.00287708 24 ساعة مرتفع $ 0.00314441$ 0.00314441 $ 0.00314441 عالية طوال الوقت $ 0.061833$ 0.061833 $ 0.061833 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +6.92% تغير السعر (7 أيام) +1.10%

معلومات سوق Bugs Bunny (BUGS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: