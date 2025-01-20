سعر BuffSwap (BUFFS)
سعر BuffSwap (BUFFS) المباشر لليوم هو USD 0.01154854. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BUFFS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BuffSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.91
- تغيير سعر BuffSwap خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BuffSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BuffSwap مقابل USD هو $ -0.0001324813 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BuffSwap مقابل USD هو $ -0.0008817599 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BuffSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001324813
|-1.14%
|60 يوم
|$ -0.0008817599
|-7.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BuffSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BuffSwap - The World’s First Blockchain-Based E-Sport Play-To-Earn Platform.
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