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سعر Buffer Token (BFR) المباشر لليوم هو USD 0.081614 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.71M . يتم تحديث سعر BFR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Buffer Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.11K - تغيير سعر Buffer Token خلال اليوم هو -4.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.23M

أداء سعر Buffer Token (BFR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Buffer Token مقابل USD هو $ -0.00406698023056957 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Buffer Token مقابل USD هو $ +0.3162082115 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Buffer Token مقابل USD هو $ +0.3795898806 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Buffer Token مقابل USD هو $ +0.068910157778708197 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00406698023056957 -4.74% 30 يوم $ +0.3162082115 +387.44% 60 يوم $ +0.3795898806 +465.10% 90 يوم $ +0.068910157778708197 +542.44%

تحليل سعر Buffer Token (BFR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Buffer Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.078617$ 0.078617 $ 0.078617 24 ساعة مرتفع $ 0.08877$ 0.08877 $ 0.08877 عالية طوال الوقت $ 0.854131$ 0.854131 $ 0.854131 تغير السعر (1 ساعة) +1.58% تغير السعر (1يوم) -4.74% تغير السعر (7 أيام) +33.42%

معلومات سوق Buffer Token (BFR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: