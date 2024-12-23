سعر Buffer Token (BFR)
سعر Buffer Token (BFR) المباشر لليوم هو USD 0.081614. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.71M. يتم تحديث سعر BFR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Buffer Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.11K
- تغيير سعر Buffer Token خلال اليوم هو -4.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.23M
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خلال اليوم، كان سعر Buffer Token مقابل USD هو $ -0.00406698023056957 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Buffer Token مقابل USD هو $ +0.3162082115 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Buffer Token مقابل USD هو $ +0.3795898806 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Buffer Token مقابل USD هو $ +0.068910157778708197 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00406698023056957
|-4.74%
|30 يوم
|$ +0.3162082115
|+387.44%
|60 يوم
|$ +0.3795898806
|+465.10%
|90 يوم
|$ +0.068910157778708197
|+542.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Buffer Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.58%
-4.74%
+33.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Buffer FInance is an exotic options trading platform for trading price volatility across multiple assets or hedging high leveraged perpetual positions.
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