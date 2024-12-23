سعر Buddha (BUDDHA)
سعر Buddha (BUDDHA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 86.67K. يتم تحديث سعر BUDDHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Buddha الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 227.63
- تغيير سعر Buddha خلال اليوم هو -1.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BUDDHA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BUDDHA.
خلال اليوم، كان سعر Buddha مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Buddha مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Buddha مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Buddha مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.59%
|30 يوم
|$ 0
|-32.66%
|60 يوم
|$ 0
|-19.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Buddha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.59%
-36.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In an era where technology and spirituality converge, Buddha Coin represents an extraordinary cryptocurrency initiative. Crafted with the intent to unite people through benevolence and community, Buddha Coin seeks to make a lasting, positive impact on culture. Rooted in ancient Buddhist principles, this coin offers a decentralized ecosystem built upon the core values of Harmony, Enlightenment, and Stewardship. Buddha Coin doesn't just aim to be a cryptocurrency; it aspires to be a beacon of mindfulness and ethical living in the digital age. It encourages not only thoughtful giving but also a pursuit of higher values. By seamlessly merging the blockchain with mindful living, it paves the way for a kinder, more interconnected world that actively supports global good. We recognize that the cryptocurrency landscape is evolving rapidly, but it often lacks the spiritual and ethical considerations essential for true contentment. Buddha Coin was conceived to bridge this gap by harmoniously merging the transformative potential of crypto with the profound wisdom of Buddhist philosophy. Our mission is clear: to create a one-of-a-kind digital currency that artfully blends traditional values with modern prosperity. More than just a meme, Buddha Coin is a powerful tool for personal growth. It seeks to infuse the rapidly evolving digital landscape with spiritual and ethical considerations, advocating for the integration of eternal wisdom and modern prosperity. With Buddha Coin, we embark on a journey that transcends the boundaries of conventional finance, towards a world where financial well-being is intricately linked to the enrichment of our inner selves and the betterment of humanity as a whole.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BUDDHA إلى AUD
A$--
|1 BUDDHA إلى GBP
￡--
|1 BUDDHA إلى EUR
€--
|1 BUDDHA إلى USD
$--
|1 BUDDHA إلى MYR
RM--
|1 BUDDHA إلى TRY
₺--
|1 BUDDHA إلى JPY
¥--
|1 BUDDHA إلى RUB
₽--
|1 BUDDHA إلى INR
₹--
|1 BUDDHA إلى IDR
Rp--
|1 BUDDHA إلى PHP
₱--
|1 BUDDHA إلى EGP
￡E.--
|1 BUDDHA إلى BRL
R$--
|1 BUDDHA إلى CAD
C$--
|1 BUDDHA إلى BDT
৳--
|1 BUDDHA إلى NGN
₦--
|1 BUDDHA إلى UAH
₴--
|1 BUDDHA إلى VES
Bs--
|1 BUDDHA إلى PKR
Rs--
|1 BUDDHA إلى KZT
₸--
|1 BUDDHA إلى THB
฿--
|1 BUDDHA إلى TWD
NT$--
|1 BUDDHA إلى CHF
Fr--
|1 BUDDHA إلى HKD
HK$--
|1 BUDDHA إلى MAD
.د.م--