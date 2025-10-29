معلومات سعر Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.990399 $ 0.990399 $ 0.990399 24 ساعة منخفض $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.990399$ 0.990399 $ 0.990399 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -0.29% تغير السعر (7 أيام) -0.18% تغير السعر (7 أيام) -0.18%

سعر Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) في الوقت الحقيقي هو $0.996981. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BUCK بين أدنى سعر $ 0.990399 وأعلى سعر $ 1.003، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBUCK على الإطلاق هو $ 1.23، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BUCK -0.32% على مدار الساعة الماضية، -0.29% على مدار 24 ساعة، و -0.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

القيمة السوقية $ 38.18M$ 38.18M $ 38.18M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.18M$ 38.18M $ 38.18M إمداد دورة التداول 38.28M 38.28M 38.28M إجمالي العرض 38,281,842.96381128 38,281,842.96381128 38,281,842.96381128

القيمة السوقية الحالية لـ Bucket Protocol BUCK Stablecoin هي $ 38.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUCK يبلغ 38.28M، مع إجمالي عرض 38281842.96381128. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.18M.