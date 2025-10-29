سعر Bucket Protocol BUCK Stablecoin المباشر اليوم هو 0.996981 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BUCK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BUCK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Bucket Protocol BUCK Stablecoin المباشر اليوم هو 0.996981 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BUCK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BUCK بسهولة على موقع MEXC الآن.

آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:23:45 (UTC+8)

معلومات سعر Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.990399
$ 0.990399$ 0.990399
24 ساعة منخفض
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 ساعة مرتفع

$ 0.990399
$ 0.990399$ 0.990399

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-0.29%

-0.18%

-0.18%

سعر Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) في الوقت الحقيقي هو $0.996981. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BUCK بين أدنى سعر $ 0.990399 وأعلى سعر $ 1.003، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBUCK على الإطلاق هو $ 1.23، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BUCK -0.32% على مدار الساعة الماضية، -0.29% على مدار 24 ساعة، و -0.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

$ 38.18M
$ 38.18M$ 38.18M

--
----

$ 38.18M
$ 38.18M$ 38.18M

38.28M
38.28M 38.28M

38,281,842.96381128
38,281,842.96381128 38,281,842.96381128

القيمة السوقية الحالية لـ Bucket Protocol BUCK Stablecoin هي $ 38.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUCK يبلغ 38.28M، مع إجمالي عرض 38281842.96381128. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.18M.

سجل سعر Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bucket Protocol BUCK Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0029387822909157 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bucket Protocol BUCK Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0008510229 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bucket Protocol BUCK Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0024940476 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bucket Protocol BUCK Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0033998879120595 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0029387822909157-0.29%
30 يوم$ -0.0008510229-0.08%
60 يوم$ -0.0024940476-0.25%
90 يوم$ -0.0033998879120595-0.33%

ما هو Bucket Protocol BUCK Stablecoin ( BUCK )

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Bucket Protocol BUCK Stablecoin (USD)

كم ستكون قيمة Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Bucket Protocol BUCK Stablecoin.

تحقق الآن من توقعات سعر Bucket Protocol BUCK Stablecoin!

عملة BUCK إلى العملات المحلية

توكنوميكس Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BUCK والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

كم يساوي Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) اليوم؟
سعر BUCK المباشر في USD هو USD 0.996981، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BUCK إلى USD الحالي؟
سعر BUCK إلى USD الحالي هو $ 0.996981. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Bucket Protocol BUCK Stablecoin ؟
القيمة السوقية لعملة BUCK هي $ 38.18M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BUCK؟
العرض المتداول لتوكن BUCK هو 38.28M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BUCK؟
حقق BUCK سعرًا قياسيًا قدره 1.23 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BUCK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 BUCK.
ما هو حجم تداول BUCK؟
حجم تداول BUCK المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BUCK هذا العام؟
قد يرتفع BUCK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BUCK لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

