سعر Bucket Hat (BUCKET)
سعر Bucket Hat (BUCKET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 165.68K. يتم تحديث سعر BUCKET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bucket Hat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bucket Hat خلال اليوم هو +18.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M
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خلال اليوم، كان سعر Bucket Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bucket Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bucket Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bucket Hat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bucket Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.05%
+18.98%
-11.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A popular meme of a bear wearing a bucket on its head
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