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سعر Bucket Hat (BUCKET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 165.68K . يتم تحديث سعر BUCKET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bucket Hat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bucket Hat خلال اليوم هو +18.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M

أداء سعر Bucket Hat (BUCKET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bucket Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bucket Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bucket Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bucket Hat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +18.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bucket Hat (BUCKET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bucket Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -5.05% تغير السعر (1يوم) +18.98% تغير السعر (7 أيام) -11.74%

معلومات سوق Bucket Hat (BUCKET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: