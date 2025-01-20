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سعر Bubsy AI (BUBSY) المباشر لليوم هو USD 0.04174918 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BUBSY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bubsy AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.41K - تغيير سعر Bubsy AI خلال اليوم هو -3.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bubsy AI (BUBSY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bubsy AI مقابل USD هو $ -0.00164686132222036 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bubsy AI مقابل USD هو $ -0.0038741569 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bubsy AI مقابل USD هو $ -0.0115038613 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bubsy AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00164686132222036 -3.79% 30 يوم $ -0.0038741569 -9.27% 60 يوم $ -0.0115038613 -27.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bubsy AI (BUBSY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bubsy AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04179473$ 0.04179473 $ 0.04179473 24 ساعة مرتفع $ 0.04482629$ 0.04482629 $ 0.04482629 عالية طوال الوقت $ 0.12238$ 0.12238 $ 0.12238 تغير السعر (1 ساعة) -1.07% تغير السعر (1يوم) -3.79% تغير السعر (7 أيام) -14.53%

معلومات سوق Bubsy AI (BUBSY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: