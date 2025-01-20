سعر Bubsy AI (BUBSY)
سعر Bubsy AI (BUBSY) المباشر لليوم هو USD 0.04174918. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BUBSY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bubsy AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.41K
- تغيير سعر Bubsy AI خلال اليوم هو -3.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bubsy AI مقابل USD هو $ -0.00164686132222036 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bubsy AI مقابل USD هو $ -0.0038741569 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bubsy AI مقابل USD هو $ -0.0115038613 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bubsy AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00164686132222036
|-3.79%
|30 يوم
|$ -0.0038741569
|-9.27%
|60 يوم
|$ -0.0115038613
|-27.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bubsy AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.07%
-3.79%
-14.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bubsy AI is a ecosystem designed to help you moderate, analyze, and boost your community with the help of artificial Intelligence and machine learning.
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