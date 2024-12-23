سعر BUBL (BUBL)
سعر BUBL (BUBL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 311.02K. يتم تحديث سعر BUBL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BUBL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K
- تغيير سعر BUBL خلال اليوم هو -4.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.50B
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خلال اليوم، كان سعر BUBL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BUBL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BUBL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BUBL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.19%
|30 يوم
|$ 0
|+22.19%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BUBL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.99%
-4.19%
-49.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BUBL is a memecoin developed on the Sui blockchain with a focus on community engagement and the playful concept of “bubble-awareness.” The project fosters a cultural experience that humorously highlights various kinds of “bubbles”—from economic trends to social phenomena and visual elements. Through interactive games, social events, and creative artwork, BUBL promotes community interaction and encourages users to engage with this theme in a fun, distinctive way. Prioritizing entertainment, BUBL offers more than just a token by delivering engaging activities on platforms like Telegram and beyond. With its mix of community-driven activities, lighthearted humor, and unique experiences, BUBL seeks to establish a lasting presence in the Sui ecosystem.
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