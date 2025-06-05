سعر Bubbo (BUBO)
سعر Bubbo (BUBO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.42K. يتم تحديث سعر BUBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bubbo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bubbo خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bubbo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bubbo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bubbo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bubbo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-79.25%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bubbo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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