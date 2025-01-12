سعر Bubblu (BUBBLU)
سعر Bubblu (BUBBLU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.62K. يتم تحديث سعر BUBBLU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bubblu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.06
- تغيير سعر Bubblu خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.25M
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خلال اليوم، كان سعر Bubblu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bubblu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bubblu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bubblu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-32.45%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bubblu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-14.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Join Bubblu on his exciting adventures, taking on one fun quest at a time. Each step is filled with surprises, challenges, and moments that bring the community together in laughter and excitement. Whether Bubblu is solving problems, exploring new places, or simply getting into mischief, his journey is about creating memories and spreading joy. Be part of the story and see where his next quest takes him.
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