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سعر BTour Chain (MSOT) المباشر لليوم هو USD 0.01335146 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MSOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BTour Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20K - تغيير سعر BTour Chain خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BTour Chain (MSOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BTour Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BTour Chain مقابل USD هو $ -0.0057645155 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BTour Chain مقابل USD هو $ -0.0015072983 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BTour Chain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0057645155 -43.17% 60 يوم $ -0.0015072983 -11.28% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BTour Chain (MSOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BTour Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -11.93%

معلومات سوق BTour Chain (MSOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: