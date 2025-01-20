سعر BTour Chain (MSOT)
سعر BTour Chain (MSOT) المباشر لليوم هو USD 0.01335146. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MSOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BTour Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20K
- تغيير سعر BTour Chain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MSOT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MSOT.
خلال اليوم، كان سعر BTour Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BTour Chain مقابل USD هو $ -0.0057645155 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BTour Chain مقابل USD هو $ -0.0015072983 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BTour Chain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0057645155
|-43.17%
|60 يوم
|$ -0.0015072983
|-11.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BTour Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-11.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MSOT is the native token of the BTour Chain project, a revolutionary research & survey platform based on blockchain. One of the major platforms of BTour Chain is soon-to-be released FingeRate app, a metaverse based survey platform. Users can make profit as a form of MSOT token from running surveys in SoT (Satisfaction of Things) devices in the app. SoTs are NFT based research & survey devices within the FingeRate metaverse world which is mapped from the real-world.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MSOT إلى AUD
A$0.0214958506
|1 MSOT إلى GBP
￡0.0109481972
|1 MSOT إلى EUR
€0.0129509162
|1 MSOT إلى USD
$0.01335146
|1 MSOT إلى MYR
RM0.06008157
|1 MSOT إلى TRY
₺0.4747779176
|1 MSOT إلى JPY
¥2.0880348294
|1 MSOT إلى RUB
₽1.3722630588
|1 MSOT إلى INR
₹1.1558358922
|1 MSOT إلى IDR
Rp218.8763584224
|1 MSOT إلى PHP
₱0.7811939246
|1 MSOT إلى EGP
￡E.0.6726465548
|1 MSOT إلى BRL
R$0.0810433622
|1 MSOT إلى CAD
C$0.0192261024
|1 MSOT إلى BDT
৳1.6220688754
|1 MSOT إلى NGN
₦20.7966346398
|1 MSOT إلى UAH
₴0.562096466
|1 MSOT إلى VES
Bs0.7343303
|1 MSOT إلى PKR
Rs3.7199837852
|1 MSOT إلى KZT
₸7.08294953
|1 MSOT إلى THB
฿0.4615599722
|1 MSOT إلى TWD
NT$0.4393965486
|1 MSOT إلى CHF
Fr0.0121498286
|1 MSOT إلى HKD
HK$0.1038743588
|1 MSOT إلى MAD
.د.م0.1340486584