سعر BTCs (BTCS)
سعر BTCs (BTCS) المباشر لليوم هو USD 0.080986. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BTCS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BTCs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.07K
- تغيير سعر BTCs خلال اليوم هو -21.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BTCS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BTCS.
خلال اليوم، كان سعر BTCs مقابل USD هو $ -0.02249693497418724 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BTCs مقابل USD هو $ -0.0366465456 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BTCs مقابل USD هو $ -0.0464733625 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BTCs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.02249693497418724
|-21.73%
|30 يوم
|$ -0.0366465456
|-45.25%
|60 يوم
|$ -0.0464733625
|-57.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BTCs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.84%
-21.73%
-29.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Little cookies is currently categorized as a meme coin. However, being the "little cookies" of the big cookies (BTC), it is far more valuable than other meme coins and operates on a different level than those "dog coins" or meme coins with no substance. Additionally, Little cookies is obtained through Minting, which is equivalent to mining, incurring gas fees and transaction costs. It has value support, which is why it will not reach zero.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BTCS إلى AUD
A$0.13038746
|1 BTCS إلى GBP
￡0.06640852
|1 BTCS إلى EUR
€0.07855642
|1 BTCS إلى USD
$0.080986
|1 BTCS إلى MYR
RM0.364437
|1 BTCS إلى TRY
₺2.87986216
|1 BTCS إلى JPY
¥12.66540054
|1 BTCS إلى RUB
₽8.32374108
|1 BTCS إلى INR
₹7.01095802
|1 BTCS إلى IDR
Rp1,327.63913184
|1 BTCS إلى PHP
₱4.73849086
|1 BTCS إلى EGP
￡E.4.08007468
|1 BTCS إلى BRL
R$0.49158502
|1 BTCS إلى CAD
C$0.11661984
|1 BTCS إلى BDT
৳9.83898914
|1 BTCS إلى NGN
₦126.14622318
|1 BTCS إلى UAH
₴3.4095106
|1 BTCS إلى VES
Bs4.45423
|1 BTCS إلى PKR
Rs22.56431932
|1 BTCS إلى KZT
₸42.963073
|1 BTCS إلى THB
฿2.79968602
|1 BTCS إلى TWD
NT$2.66524926
|1 BTCS إلى CHF
Fr0.07369726
|1 BTCS إلى HKD
HK$0.63007108
|1 BTCS إلى MAD
.د.م0.81309944