معلومات سعر BTC Bull Token (BTCBULL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.241602$ 0.241602 $ 0.241602 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +7.23% تغير السعر (7 أيام) +7.23%

سعر BTC Bull Token (BTCBULL) في الوقت الحقيقي هو $0.00820489. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BTCBULL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBTCBULL على الإطلاق هو $ 0.241602، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BTCBULL -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +7.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BTC Bull Token (BTCBULL)

القيمة السوقية $ 820.49K$ 820.49K $ 820.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 820.49K$ 820.49K $ 820.49K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BTC Bull Token هي $ 820.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BTCBULL يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 820.49K.