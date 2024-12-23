سعر BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)
سعر BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) المباشر لليوم هو USD 49.93. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.48M. يتم تحديث سعر BTC2X-FLI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BTC 2x Flexible Leverage Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.76K
- تغيير سعر BTC 2x Flexible Leverage Index خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 129.76K
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خلال اليوم، كان سعر BTC 2x Flexible Leverage Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BTC 2x Flexible Leverage Index مقابل USD هو $ +1.5348082560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BTC 2x Flexible Leverage Index مقابل USD هو $ +49.3678331370 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BTC 2x Flexible Leverage Index مقابل USD هو $ +28.426404423248382 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +1.5348082560
|+3.07%
|60 يوم
|$ +49.3678331370
|+98.87%
|90 يوم
|$ +28.426404423248382
|+132.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BTC 2x Flexible Leverage Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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