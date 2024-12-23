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سعر BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) المباشر لليوم هو USD 49.93 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.48M . يتم تحديث سعر BTC2X-FLI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BTC 2x Flexible Leverage Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.76K - تغيير سعر BTC 2x Flexible Leverage Index خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 129.76K

أداء سعر BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BTC 2x Flexible Leverage Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BTC 2x Flexible Leverage Index مقابل USD هو $ +1.5348082560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BTC 2x Flexible Leverage Index مقابل USD هو $ +49.3678331370 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BTC 2x Flexible Leverage Index مقابل USD هو $ +28.426404423248382 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +1.5348082560 +3.07% 60 يوم $ +49.3678331370 +98.87% 90 يوم $ +28.426404423248382 +132.19%

تحليل سعر BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BTC 2x Flexible Leverage Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 199.13$ 199.13 $ 199.13 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -3.17%

معلومات سوق BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: