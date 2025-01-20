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سعر BTAF token (BTAF) المباشر لليوم هو USD 0.053234 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BTAF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BTAF token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.73K - تغيير سعر BTAF token خلال اليوم هو -4.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BTAF token (BTAF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BTAF token مقابل USD هو $ -0.00229070359085467 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BTAF token مقابل USD هو $ -0.0044439317 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BTAF token مقابل USD هو $ -0.0070565020 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BTAF token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00229070359085467 -4.12% 30 يوم $ -0.0044439317 -8.34% 60 يوم $ -0.0070565020 -13.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BTAF token (BTAF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BTAF token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.051558$ 0.051558 $ 0.051558 24 ساعة مرتفع $ 0.055673$ 0.055673 $ 0.055673 عالية طوال الوقت $ 0.144005$ 0.144005 $ 0.144005 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -4.12% تغير السعر (7 أيام) -7.94%

معلومات سوق BTAF token (BTAF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: