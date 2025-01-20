سعر BTAF token (BTAF)
سعر BTAF token (BTAF) المباشر لليوم هو USD 0.053234. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BTAF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BTAF token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.73K
- تغيير سعر BTAF token خلال اليوم هو -4.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BTAF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BTAF.
خلال اليوم، كان سعر BTAF token مقابل USD هو $ -0.00229070359085467 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BTAF token مقابل USD هو $ -0.0044439317 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BTAF token مقابل USD هو $ -0.0070565020 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BTAF token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00229070359085467
|-4.12%
|30 يوم
|$ -0.0044439317
|-8.34%
|60 يوم
|$ -0.0070565020
|-13.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BTAF token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-4.12%
-7.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BTAF token is the native utility token for BitcoinTAF.com. The goal is to create global DeFi ecosystems that allow the purchase of digital products securely, easily, and quickly with minimal fees. BitcoinTAF will supply a safe and secure platform for token holders to use tokens to access products; creating savings by utilizing faster transactions from many global payment systems and reducing costs on transactions fees by using the BTAF tokens instead of fiat or other credit payment systems. It endeavours to provide more opportunities for cryptocurrency holders, traders, and users to be able to access products without the uncertainty of financial fiat delay and denial issues. Its decentralized approach ensures quicker, cheaper transactions, greater efficiency, and increased transparency. Based on the Binance Smart Chain, BTAF is also positioned for the future with endless possibilities in the DeFi, Metaverse, and NFT age to connect with projects that desire alternative funding options and want to use the utility BTAF token on their platforms. Since 2016 Bitcoin Trend & Forecast (“BitcoinTAF”) has been one of the most trusted sources for thousands of traders who look to the company to provide training, technical trend data, and fundamental research reports at every skill level. BTAF token is the brainchild of one of its founders, Marius Landman, who wanted to supply the world with an easier, more robust and secure way to pay for digital goods and services. BTAF is available for trading on a growing number of exchanges, with several pairs currently available on Pancakeswap and DexTools : https://www.dextools.io/app/en/bnb/pair-explorer/0x7ac443da58259a664e9bb7f4c85ed913d222a8ee https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0xcAE3d82D63e2b0094bc959752993D3D3743B5D08 Check out the website www.btaftoken.io for more information.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BTAF إلى AUD
A$0.08570674
|1 BTAF إلى GBP
￡0.04365188
|1 BTAF إلى EUR
€0.05163698
|1 BTAF إلى USD
$0.053234
|1 BTAF إلى MYR
RM0.239553
|1 BTAF إلى TRY
₺1.89300104
|1 BTAF إلى JPY
¥8.32526526
|1 BTAF إلى RUB
₽5.47139052
|1 BTAF إلى INR
₹4.60846738
|1 BTAF إلى IDR
Rp872.68838496
|1 BTAF إلى PHP
₱3.11472134
|1 BTAF إلى EGP
￡E.2.68192892
|1 BTAF إلى BRL
R$0.32313038
|1 BTAF إلى CAD
C$0.07665696
|1 BTAF إلى BDT
৳6.46739866
|1 BTAF إلى NGN
₦82.91887542
|1 BTAF إلى UAH
₴2.2411514
|1 BTAF إلى VES
Bs2.92787
|1 BTAF إلى PKR
Rs14.83205708
|1 BTAF إلى KZT
₸28.240637
|1 BTAF إلى THB
฿1.84029938
|1 BTAF إلى TWD
NT$1.75193094
|1 BTAF إلى CHF
Fr0.04844294
|1 BTAF إلى HKD
HK$0.41416052
|1 BTAF إلى MAD
.د.م0.53446936