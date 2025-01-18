سعر BSCEX (BSCX)
سعر BSCEX (BSCX) المباشر لليوم هو USD 3.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BSCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BSCEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.43K
- تغيير سعر BSCEX خلال اليوم هو +0.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BSCEX مقابل USD هو $ +0.03286803 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BSCEX مقابل USD هو $ -0.0144147500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BSCEX مقابل USD هو $ +0.4301059000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BSCEX مقابل USD هو $ +0.434635372186707 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03286803
|+0.95%
|30 يوم
|$ -0.0144147500
|-0.41%
|60 يوم
|$ +0.4301059000
|+12.29%
|90 يوم
|$ +0.434635372186707
|+14.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BSCEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.65%
+0.95%
+3.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"BSCex’s mission is to make Binance’s off-chain services available on the blockchain, develop the applications on BSC, and promote the features of decentralized finance that let our users earn tokens and gain many other economic benefits. We're developing the first Cross-liquidity Layer 2 protocol on BSC. The BSCex Aggregating Engine will find the AMMs with the best liquidity among BSC's AMMs to divide, match, and execute user's orders. Most AMMs suffer from low liquidity and the big price impact (slippage) for the vast majority of transactions. Users cannot execute the order with high volume without causing a big slippage. The BSCex Aggregating Engine will divide the order into many parts and execute each part in different AMMs to lower the risk of price slippage"
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