سعر Bscbook (BOOK)
سعر Bscbook (BOOK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.33K. يتم تحديث سعر BOOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bscbook الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.48K
- تغيير سعر Bscbook خلال اليوم هو -40.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bscbook مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bscbook مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bscbook مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bscbook مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-40.93%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bscbook: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.09%
-40.93%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BscBook is a decentralized social platform built on Binance Smart Chain (BSC), designed to provide a true Web3 experience. Developed hackathon-winning dev, it enables users to interact securely without relying on centralized servers. BscBook leverages IPFS for decentralized data storage and data integrity. Users can log in seamlessly with their crypto wallets, eliminating the need for traditional accounts and preventing the storage of sensitive user data. With features like token management, tipping, staking, and liquidity tools, BscBook enhances DeFi and social engagement while fostering partnerships within the BNB ecosystem.
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