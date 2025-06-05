سعر BrutalSol (BRUTE)
سعر BrutalSol (BRUTE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 206.00K. يتم تحديث سعر BRUTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BrutalSol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BrutalSol خلال اليوم هو +10.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 903.33M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BRUTE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BRUTE.
خلال اليوم، كان سعر BrutalSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BrutalSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BrutalSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BrutalSol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BrutalSol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+10.89%
-39.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. It works with player minting cities, collecting and paying rent, passing checkpoints of Jail, Tax authority & bunkers - all with the roll of a dice to travel the board. The players can permanently burn their minted units to reclaim its base cost (-5% transaction fee) — eliminating “rug” risk and preserving capital. $Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of. Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards. Profit Share: 100 % of the game’s 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract. Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates. MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier. 10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BRUTE إلى VND
₫--
|1 BRUTE إلى AUD
A$--
|1 BRUTE إلى GBP
￡--
|1 BRUTE إلى EUR
€--
|1 BRUTE إلى USD
$--
|1 BRUTE إلى MYR
RM--
|1 BRUTE إلى TRY
₺--
|1 BRUTE إلى JPY
¥--
|1 BRUTE إلى RUB
₽--
|1 BRUTE إلى INR
₹--
|1 BRUTE إلى IDR
Rp--
|1 BRUTE إلى KRW
₩--
|1 BRUTE إلى PHP
₱--
|1 BRUTE إلى EGP
￡E.--
|1 BRUTE إلى BRL
R$--
|1 BRUTE إلى CAD
C$--
|1 BRUTE إلى BDT
৳--
|1 BRUTE إلى NGN
₦--
|1 BRUTE إلى UAH
₴--
|1 BRUTE إلى VES
Bs--
|1 BRUTE إلى PKR
Rs--
|1 BRUTE إلى KZT
₸--
|1 BRUTE إلى THB
฿--
|1 BRUTE إلى TWD
NT$--
|1 BRUTE إلى AED
د.إ--
|1 BRUTE إلى CHF
Fr--
|1 BRUTE إلى HKD
HK$--
|1 BRUTE إلى MAD
.د.م--
|1 BRUTE إلى MXN
$--