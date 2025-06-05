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سعر BrutalSol (BRUTE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 206.00K . يتم تحديث سعر BRUTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BrutalSol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BrutalSol خلال اليوم هو +10.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 903.33M

أداء سعر BrutalSol (BRUTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BrutalSol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BrutalSol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BrutalSol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BrutalSol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BrutalSol (BRUTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BrutalSol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +10.89% تغير السعر (7 أيام) -39.22%

معلومات سوق BrutalSol (BRUTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: