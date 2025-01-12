سعر Bruce (BRUCE)
سعر Bruce (BRUCE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.99K. يتم تحديث سعر BRUCE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bruce الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.00
- تغيير سعر Bruce خلال اليوم هو -29.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bruce مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bruce مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bruce مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bruce مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-29.44%
|30 يوم
|$ 0
|-79.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bruce: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-29.44%
-47.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Bruce, a self proclaimed martial arts expert named after his idol, Bruce Lee From an early age, he’s been captivated by Lee's philosophy and fighting style Bruce has dedicated himself to mastering martial arts while embodying the legendary spirit of his namesake $BRUCE began on Kaspa on November 3rd and went under a token sale on November 8th where it sold out in just 7 minutes! $BRUCE is one of the first KRC20 projects to be listed on an exchange
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